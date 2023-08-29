Течь серной кислоты из цистерны остановили в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Течь серной кислоты из цистерны остановили на станции Экибастуз-2 в Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Напомним, 28 августа от дежурного Военизированной железнодорожной охраны поступило сообщение о том, что в городе Экибастузе, на станции Экибастуз-2, путь №6, происходит течь серной кислоты из цистерны.

Общий объем перевозимого груза - серной кислоты (содержит не более 51 % кислоты) - составляет 78,3 тонны (два вагона). Место происшествия оцеплено сотрудниками управления полиции, военнизированной железнодорожной охраны. На месте организован штаб из числа сотрудников подразделений заинтересованных государственных органов и представителей перевозчика. Для устранения утечки серной кислоты были задействованы сотрудники ДЧС.

В ночь с 28 на 29 августа силами ОСО ДЧС удалось успешно остановить течь в условиях, которые можно назвать экстремальными. На место инцидента было доставлено более 37 тонн извести, которая использовалась для нейтрализации серной кислоты.

По состоянию на 15:00 29 августа перекачка серной кислоты завершена. Работники АО НК КТЖ в составе 15 человек приступили к обвалованию и последующей отсыпке известью участка розлива серной кислоты. Производится герметичное уплотнение загруженных серной кислотой цистерн. Работы по устранению аварии продолжаются. Общий объем разлитой кислоты будет установлен после проведения экспертиз.

Ранее 28 августа сообщалось о том, что в Экибастузе сошел с рельсов вагон с серной кислотой.