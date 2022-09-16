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    Театральный фестиваль приурочат к юбилею Азербайжана Мамбетова

    16 Сентября 2022, 12:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице пройдет фестиваль «TЕАТРALL» в рамках празднования юбилея Азербайжана Мамбетова. Об этом сообщил заместитель руководителя городского управления культуры Нуран Камзин в прямом эфире на официальной странице акимата в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Н.Камзин сообщил, что в рамках празднования 90-летия видного театрального и кинорежиссера Азербайжана Мамбетова в Государственном театре драмы и комедии его имени пройдет второй театральный фестиваль «TЕАТРALL».

    «Фестиваль будет проходить с 22 по 30 октября. Он организован акиматом города, к нему будет отобрано 14 спектаклей из республиканских и зарубежных театров. Спектакли выберут независимые эксперты из числа театральных деятелей. На сегодняшний день на электронную почту театра поступило более 25 заявок. Приняты предложения/. поступившие из различных регионов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Российской Федерации, из Международной организации тюркских государств. Главное требование к спектаклям – это должны быть пьесы, поставленные А.Мамбетовым», – сказал Н.Камзин.

    Спикер также сообщил, что в состав жюри войдут известные театральные деятели Казахстана, России, Кыргызстана. На фестиваль приглашены зарубежные гости из мира искусства.

    Фото: facebook.com/nursultanakimat

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Культура
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