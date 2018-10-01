Театр теней презентовали полицейские Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Команда ДВД Костанайской области «Қостанай қырандары» вернулась с победой с республиканского конкурса «Парасатты полицей», заняв второе место, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Стражи порядка запомнились своим необычным номером, который представили в стиле театра теней. К слову, конкурс «Парасатты полицей» проводится Министерством внутренних дел Республики Казахстан более 10 лет. Его цель - пропаганда и расширение сферы употребления государственного языка в правоохранительных органах.

В этом году конкурс проходил в городе Талдыкоргане. Порядка 200 творческих полицейских со всей страны приняли участие в широкомасштабном ежегодном мероприятии, которое проходило во Дворце культуры имени Ильяса Жансугурова. Оценивало творчество участников строгое жюри из числа айтыскеров-акынов, артистов и журналистов республики, а также представителей аппарата МВД РК.



Костанайская команда «Қостанай қырандары» в этом году предстала в обновленном составе. Новички привнесли новые идеи для участия.



«В этом году участники удивили жюри театральной постановкой о полицейском, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Несмотря на трагичные обстоятельства, сын главного героя пошел по его стопам, выбрав профессию полицейского. Все действие на сцене было представлено в редком стиле - театра теней», - рассказали в пресс-службе ДВД.



На это костанайских стражей порядка вдохновили профессиональные актеры. Недавно на сцене русского драматического театра города Костаная была презентована постановка «Без права на покой», где были представлены реальные истории о героях полиции. Воодушевившись игрой актеров, талантливые полицейские решили попробовать себя в новом жанре.



По итогам конкурса, команда департамента внутренних дел Костанайской области «Қостанай қырандары» заняла второе место. Первое место и звание победителя «Парасатты полицей» завоевала команда «Мегаполис» ДВД Шымкента. Гран-при достался полицейским ДВД Северо-Казахстанской области под названием «15-ый регион». Третье место разделили между собой команды Кызылординской, Акмолинской областей и ДВД на транспорте.