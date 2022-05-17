Театр-долгострой обещают сдать в этом году в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске до сих пор не завершилось строительство нового казахского драматического театра. Сдать объект в эксплуатацию должны были еще осенью 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Строительство современного театра на 500 мест в развивающемся микрорайоне «Жас Оркен» анонсировал в 2018 году аким области Кумар Аксакалов. На открытие даже намеревались пригласить Димаша Кудайбергена и группу «А-Студио». Планы были грандиозными, но 2019 год наступил, а театр не достроили. Тогда стало известно о проблемах с подрядчиком. В мае 2020 года в областном акимате назвали новый срок. Однако и он уже прошел. Не сдали театр и в конце 2021 года.

«11 декабря 2019 года постановлением судебной коллегии по гражданским делам подрядчик признан недобросовестным участником государственных закупок. В 2021 году проведена корректировка проекта в связи с удорожанием стройматериалов, однако и после этого ситуация не изменилась в лучшую сторону. 21 октября 2021 года от подрядчика в адрес заказчика поступило очередное обращение о заключения допсоглашения по продлению строительства театра. В нем указано, что в случае неисполнения своих обязательств и нарушения графика работ подрядчик не возражает против расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе заказчика. Соглашение было подписано. Строительство не велось на должном уровне, договор расторгнут», - прокомментировали в управлении строительства, архитектуры и градостроительства.

Местные жители уже окрестили объект «очередным распиаренным долгостроем». В областном акимате же утверждают, что театру быть в конце этого года. Строительством его сейчас занимается местная компания, работы выполнили на 70%.

Стоимость проекта в 2018 году составляла 3 млрд тенге. Из них более 900 млн тенге выплатили прежнему подрядчику. Третью часть этой суммы областной акимат пытается вернуть через суд как неотработанную. На продолжение строительства театра имеются 1,9 млрд тенге, еще 600 млн тенге необходимо выделить дополнительно.