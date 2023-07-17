Театр «Астана Опера» завершил юбилейный сезон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Флагман культуры и искусства Казахстана – театр «Астана Опера» 16 июля завершил 10 юбилейный сезон симфоническим концертом с участием мировых звезд. Сезон был ярким, насыщенным и отмечен вереницей значимых событий международного формата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В театре – монументальном украшении столицы, выдержанном в лучших традициях классической архитектуры с сохранением национального колорита, в течение всего юбилейного сезона царил настоящий праздник высокого искусства. За это время зрительской аудитории представили ряд значимых премьер: огромный интерес публики вызвала самая обсуждаемая и ожидаемая балетная премьера 2022 года – «Золушка», поставленная на сцене «Астана Опера» прославленным хореографом Раймондо Ребеком на музыку С. Прокофьева. Большой резонанс вызвала премьера национальной оперы-балета «Калкаман - Мамыр» Балнур Кыдырбек, которая прошла в конце декабря, под занавес 2022 года. В этом году театр выпустил еще две премьеры – шедевр мировой хореографии балет «Маленькая смерть» И. Килиана на музыку В.А. Моцарта и редко исполняемую оперу-буффа «Итальянка в Алжире» Дж. Россини.

Покорили горизонты

Премьеры сменила череда гастролей: в конце 2022 года балетную труппу встретила горячими овациями и криками «Браво» Москва, выступление прошло с большим успехом на сцене Кремлевского дворца. Казахстанский коллектив представил спектакль «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева в рамках 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Россией, и получил высокие отзывы театралов и музыкальных критиков.

Долгожданные как для ценителей музыки, так и для артистов, гастроли «Астана Опера» прошли в Алматы с 8 по 10 декабря. Для алматинского зрителя театр представил две совершенно разные программы – Гала-концерт и «Реквием» Дж. Верди. Именитые солисты выступили в сопровождении хора и симфонического оркестра театра под управлением Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина.

Тремя днями позже труппа «Астана Опера» впервые выступила в Баку с гастрольной программой в рамках сотрудничества Казахстана и Азербайджана. Гала-концерт прошел на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Но и на этом турне не закончилось, следующей остановкой стала столица Беларуси – Минск. В Большом театре Беларуси солисты оперы исполнили оперу-фарс Джоаккино Россини «Шелковая лестница», гастроли проходили в рамках XII Минского Рождественского оперного форума. Вокальное мастерство и артистизм солистов, филигранное звучание Камерного оркестра под управлением кавалера ордена «Курмет» Руслана Баймурзина восхитили белорусскую публику.

А в это время на сцене «Астана Опера» параллельно с гастрольным туром проходил Международный фестиваль «Жібек жолы», собравший звезд оперы и балета из 14 стран мира. Праздник высокого искусства, длившийся целый месяц, оставил у всех яркие воспоминания. Он вошел в историю как одно из значимых событий в культурной жизни нашей страны. Следует отметить, что фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

И, конечно, запоминающимся аккордом, завершившим прошедший год, стала торжественная церемония награждения победителей первой Национальной премии в области искусства Umai, которая прошла на сцене «Астана Опера». Для участия в конкурсе, длившемся 5 месяцев, поступило более 400 заявок. Вручение премии прошло в формате «Оскара», заветную статуэтку и денежные призы получили 19 лауреатов!

Уже в этом году труппа с огромным успехом гастролировала по разным городам и странам: в мае состоялись гастроли оперной труппы в Караганде, балетной труппы в Алматы, артисты хора выступили в Польше, произведя в Варшаве и Белостоке настоящий фурор. Артисты привезли победное первое место, завоеванное на международном конкурсе, а также дали сольный концерт казахской музыки, который по просьбе польской публики был исполнен на «бис». Буквально через 2 недели пройдет блистательное выступление артистов балета, которое смогут оценить жители Словении.

Нельзя не отметить проект виртуозного скрипача Марата Бисенгалиева, покоривший сердца публики. Тысяча музыкантов одновременно на одной сцене исполнили торжественную оду «Ұлы дала әуені». Премьеру приурочили к масштабному празднованию Дня работников культуры и искусства, которое проходило при поддержке Министерства культуры и спорта РК и Акимата города Астаны.

Гордость театра

Главный дирижер театра «Астана Опера», лауреат Государственной премии РК, Заслуженный деятель Казахстана Алан Бурибаев с большим успехом поставил монументальную оперу «Война и мир» С. Прокофьева в Будапеште, оперу «Евгений Онегин» П. Чайковского в Любляне. Также артисты театра прославляют «Астана Опера» на многих мировых площадках. К примеру, ведущий солист балетной труппы Заслуженный деятель Казахстана Бактияр Адамжан блестяще выступил в Австралии. На Зеленом континенте его уже успели полюбить, ведь звезда балета выступает здесь ежегодно в течение трех лет. Кроме того, Бактияр Адамжан успешно представил искусство Казахстана в гала-балете CELEBRITY BALLET GALA, который проходил на Кипре, затем побывал с гастрольной программой в Италии (в Риме, Болонье), в Корее, в России (Санкт-Петербурге) и многих других странах.

Его коллега – солист «Астана Опера» лауреат международных и республиканских конкурсов Серик Накыспеков с большим успехом выступил в столице Кыргызстана – городе Бишкеке. А вот солистка «Астана Опера» Анастасия Заклинская и артист балетной труппы театра Диас Курмангазы с успехом выступили в главных партиях в балете А. Адана «Жизель» на сцене Большого театра Беларуси. Ведущий солист балетной труппы «Астана Опера» Арман Уразов и солистка балета Шугыла Адепхан сорвали овации грузинской публики, с огромным успехом выступив на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Захарии Палиашвили.

Конечно, достижения артистов регулярно отмечаются заслуженными наградами и званиями. Так, солист оперной труппы «Астана Опера» Шынгыс Расылхан стал победителем международного фестиваля «ТеатрALL», а также был удостоен высокой награды – за плодотворную творческую деятельность ему присудили премию «Дарын» в номинации «Классическая музыка». Ведущая солистка балета театра «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева стала лауреатом престижной премии Союза театральных критиков Республики Казахстан в номинации «Солистка года» за выдающиеся достижения в сфере балета. И немного позже распоряжением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «О присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году» Айгерим Бекетаева стала обладателем Государственной стипендии в области культуры.

К слову сказать, в этом году театр выпустил первых академистов – учащихся Международной оперной академии Astana Operа. Многие из них проявили себя на международных конкурсах. Например, солистка Международной оперной академии Astana Opera Гульдана Алдадосова стала обладательницей специальной премии престижного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, прошедшего в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко (Москва). Ее коллега Валерий Селиванов завоевал специальный приз на I Международном теле-радио конкурсе оперных певцов «Мария Чеботари» в Молдове. В июле 2023 года в городе Пезаро (Италия) стартует Оперный фестиваль Россини – одна из самых престижных мировых площадок, куда, наряду с самыми именитыми певцами современности, приглашен участвовать Алихан Зейнолла.

За годы учебы Айгерим Аманжолова стала обладательницей гран-при Республиканского конкурса вокалистов М. Айтимова в Актобе. На этом же творческом состязании первое место завоевал Динмухамед Кошкинбаев, который порадовал еще одной значимой победой – прошел строгий отбор на международный телевизионный проект «Большая опера» на телеканале «Культура».

Лауреатами ХI Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой стали Алихан Зейнолла (I премия), Улпан Аубакирова (II премия), Дарига Мусаева и Ораз Мухамедьяр (III премия); дипломант конкурса – Талгат Аллабиринов.

Дорогу молодым!

Академисты не раз радовали столичную публику своими яркими сценическими работами, в этом году это была премьера концертного исполнения оперы П. Чайковского «Иоланта», и С. Рахманинова «Алеко» к 150-летию великого композитора. Зрители тепло и эмоционально принимали выступление артистов. Заключительным аккордом обучения в Международной оперной академии Astana Opera стало участие ее слушателей в опере «Богеме» Дж. Пуччини и в премьере оперы «Итальянка в Алжире» Дж. Россини.

Кроме того, «Астана Опера» уделяет огромное внимание подрастающему поколению. На протяжении 10 лет в стенах «Астана Опера» активно работает Детская театральная студия, ее учащиеся регулярно выступают на главной сцене наряду с профессиональными артистами. А буквально в прошлом году театр открыл студию театральных ремесел, дети с огромным удовольствием посещают каждый свое направление, начиная от моделирования одежды, заканчивая резьбой по дереву. Дирекция театра стремится зародить в них любовь к театру с целью, что кто-то из них захочет связать с «Астана Опера» свою профессиональную жизнь. В этом же году в театре начали учить театральным ремеслам не только детей, но и взрослых. Так, любой желающий, независимо от возраста, может освоить эксклюзивные навыки, раскрыв свой творческий потенциал под руководством опытных преподавателей из числа сотрудников театра.

Международное сотрудничество

В театре состоялся ряд мастер-классов, в том числе от известной оперной исполнительницы и коуча по вокалу Анны Ванди (Италия), балетная труппа вновь встретилась с зарубежным мастером из Франции Янником Бокуином. В течение сезона на столичной сцене выступали: южнокорейская оперная дива Суми Чо, португальская певица Сюзана Гашпар, востребованный во всем мире флейтист Андреа Гриминелли (Италия), итальянский дирижер Джузеппе Акуавива, солист Мариинского театра Ахмед Агади, звезды Большого театра Беларуси Дмитрий Уксусников и Людмила Хитрова, Александр Михнюк (Беларусь), Дарья Горожанко (Украина), Константин Бржинский (Россия), Ованнес Айвазян (Армения), Оксана Крамарева (Украина – Германия), Либуше Санторисова (Чехия), Дарья Сузи и Хавьер Качейро Алеман (Германия) и многие другие.

Важно подчеркнуть, что театр открыт для сотрудничества, всегда приглашает на свою сцену именитых артистов и с удовольствием принимает приглашения для выступления столичного коллектива на зарубежных сценах.

Парад фестивалей

В январе этого года театр запустил серию фестивалей, организованную дирижером театра Заслуженным деятелем Казахстана Абзалом Мухитдином, которая длилась в течение четырех месяцев. Астанчанам представили Фестиваль венской классики, куда были приглашены дирижеры из Японии, Монголии, Израиля, Эстонии, а также оркестр театра продемонстрировал виртуозность игры, мастерство и высокий профессионализм, необходимые для исполнения шедевров эпохи классицизма. Еще один яркий фестиваль «Рахманинов трибьют» был посвящен 150-летию великого классика. В нем приняли участие известные исполнители из США, Европы и Казахстана. Ценители высокого искусства смогли оценить и насыщенную программу Барокко-фестиваля, который проходил с 12 по 27 апреля в Мраморном, Камерном и Большом залах «Астана Опера».

Юбилейный сезон завершил грандиозный Международный фестиваль «Опералия», который прошел при поддержке Министерства культуры и спорта РК. В нем приняли участие Барсег Туманян (Армения), Лаура Вереккья, Диего Каваццин, Изабель дель Паоли (Италия), Бадрал Чулуунбаатар (Монголия), Седжун Ан (Корея), Мунзифа Исоева (Таджикистан), Альфия Каримова (Башкортостан), Айбек Саралаев (Кыргызстан), Абосхон Рахматуллаев (Узбекистан), Коки Янг (Китай), а также знаменитая виолончелистка Цзин Чжао.

Благие дела

Стоит подчеркнуть, что в театре регулярно проходят благотворительные мероприятия, в этом сезоне в «Астана Опера» состоялся показ спектакля «Белоснежка и семь гномов» для детей-инвалидов, прошел концерт «Солнце светит для всех» в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме. Был проведен «Мультконцерт» для особенных детей. Также на регулярной основе театр осуществляет благотворительные акции для многодетных и малообеспеченных семей. Артисты театра выступают с насыщенными программами в домах престарелых и детских домах.

Делая добрые дела, артисты, безусловно, сами становятся более чуткими к проблемам других людей, стремятся стать лучше и нести свет, радость в этот мир.

Цифры сезона

В 10-тый юбилейный сезон театр 8 раз выезжал с гастролями. Мероприятия «Астана Опера» посетили более 100 тысяч человек, было проведено около 300 мероприятий, в том числе 49 опер, 49 балетов, 141 концерт. В фойе театра состоялось около 50 выставок. Театр выпустил более 400 пресс-релизов и осуществил более 5 тысяч публикаций в СМИ.

- На протяжении всех 10 сезонов «Астана Опера» пробуждает интерес публики к театру, приглашает самых выдающихся постановщиков, знаменитых исполнителей, для оформления спектаклей привлекаются лучшие силы как из Казахстана, так и из-за рубежа. Поэтому театр уже стал своеобразным символом столицы, визитной карточкой нашей страны. Это большой имиджевый проект, который собрал под своей крышей талантливейшую творческую плеяду исполнителей. Впереди у «Астана Опера» – новое десятилетие, которое, безо всякого сомнения, будет не менее ярким и интересным, - отметил директор «Астана Опера» Залуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.