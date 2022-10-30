Театр «Астана Опера» представил балет на главной сцене России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Театр «Астана Опера» представил балет «Бахчисарайский фонтан» на сцене Государственного Кремлевского дворца, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Вниманию публики предложена оригинальная версия драматического балета композитора Бориса Асафьева. Выбор этого спектакля неслучаен - в этом году музыкальный мир широко празднует 115-летие со дня рождения выдающегося хореографа Ростислава Захарова. Его «Бахчисарайский фонтан» - один из лучших образцов драмбалета, литературной основой которого послужила одноименная поэма Александра Пушкина.

В роли хана Гирея выступил Турлыхан Тойган, партию нежной Марии исполнила ведущая солистка балета «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Мадина Басбаева, страстную Зарему представила солистка балета Анастасия Заклинская, Вацлав – Данияр Жуматаев, Нурали – Куат Карибаев.

Солистка Мадина Басбаева рассказала, что постаралась передать образ нежной, воздушной влюбленной девушки полячки, попадающей в плен к татарам, через свой внутренний мир.

«Мне очень близка эта партия, я не впервые ее танцую. Очень рада представить в Кремле партию Марии, показывая наш профессионализм и высокий уровень казахстанских артистов и театра «Астана Опера», - сказала М.Басбаева, - Для нас очень волнительно выступать в Кремле».

Московский зритель оценил не только исполнительское мастерство казахстанских артистов, но и талант выдающегося итальянского сценографа Эцио Фриджерио, тонкий вкус обладательницы премии «Оскар» художника по костюмам Франки Скуарчапино, а также новые технологии, умело использованные художниками по свету и проекциям – Виничо Кели и Серджио Металли.

Российский балетный критик Марина Долганова отметила очень высокий уровень исполнительской труппы. «Я просто в восторге, и от солистов, и от партии Марии. Это солисты мирового уровня. Очень надеюсь, что мы их еще увидим в каких-то спектаклях. Великолепная техника, линии, музыкальность и, конечно, общий уровень труппы очень высокий», - сказала она.

«Этот спектакль не шел десятилетиями в этой редакции, а это же историческое событие. Для любителей балета это очень значимо. Взяв этот спектакль, «Астана Опера» воспроизвел его в таком очень серьезном, бережном отношении к хореографии. При этом это выглядит современно, за счет высокого уровня труппы и режиссуры. Это настоящий подарок и большое событие в культурной жизни Москвы», - заключила критик М.Долганова.

В этот вечер любители балета получили уникальную возможность познакомиться с творчеством казахстанских артистов. Спектакль завершился восторженными эмоциями и бурными аплодисментами московской публики.