Театр «Астана Балет» побывал с гастролями в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 22 и 23 апреля театр «Астана Балет» выступил с гастролями в Актобе. На сцене областной филармонии имени Г.Жубановой столичный коллектив представил дивертисмент «Триумф» в постановке хореографа Айнур Абильгазиной и «A Fuego Lento» бразильского хореографа Рикардо Амаранте. Выступление артистов сопровождалось несмолкаемыми овациями и возгласами «браво», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Мы всецело направлены в сердца зрителей, и нам вдвойне приятно, когда есть отдача, когда выстраивается диалог. Успешные гастроли в Актобе подтверждают тот факт, что бренд театра «Астана Балет» популярен, востребован и узнаваем. И самое главное, все наши артисты, педагоги и администрация понимают, что останавливаться на этом нельзя, нужно брать новые вершины. Я рад, что у нас в стране наметилась такая тенденция — театрами заинтересовались, ведь это, бесспорно, очень важная составляющая нашей жизни», - сказал директор театра Александр Совостьянов.

В первом отделении ценителям высокого искусства представили балет «Триумф» в постановке ведущей солистки театра Айнур Абильгазиной на музыку Петра Чайковского. По словам хореографа, данная постановка объединяет изя­щество, утонченность и возвышенность. Блистательный «Триумф» - это миг, наполненный красотой классического балета, это гимн классическому танцу. Дивертисмент покорил актюбинского зрителя: аплодисменты и возгласы «браво» не стихали, даже когда занавес скрыл собой сцену.

Завершилось хореографическое торжество неоклассическим балетом «A Fuego Lento» в постановке Рикардо Амаранте, чьи работы входят в программу каждых гастролей театра и неизменно вызывают восторг зрителей в любой точке земного шара. Это - свободная романтическая фантазия с выразительной пластикой на оригинальную музыку композиторов Л. Шифрина, А. Пьяццоллы, К. Гарделя и С. Косуги. Особый пластический язык хореографа отличает изящество и утонченность, и в то же время чувственность и игривость. Блестящую технику исполнения и энергетический накал, исходящий от артистов, по достоинству оценила публика, отблагодарив жаркими аплодисментами.

«Для нашего театра юбилейный сезон стал периодом реализации новых ярких и интересных творческих проектов, премьер и новых поездок на гастроли. То, что наш театр серьезно вырос в творческом смысле, — это факт, который признают наши зрители, театральные критики, да и мы сами, без ложной скромности. Мы довольны гастролями в Актобе, для всего нашего коллектива необыкновенно важно и значимо ощущать тепло неравнодушной, сердечной поддержки нашего зрителя и живого интереса к нашему творчеству», - заключил художественный руководитель театра «Астана Балет» Нурлан Канетов.



