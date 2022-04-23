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    Театр «Астана Балет» отправится на гастроли в Талдыкорган

    23 Апреля 2022, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Творческий коллектив театра «Астана Балет» 8 мая выступит с гастролями в Талдыкоргане. Гастроли состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

    В этот день на сцене Талдыкорганского драматического театра имени Б.Римовой продемонстрируют лучшие образцы национального хореографического искусства в программе «Наследие Великой Степи».

    Публике представят творчество главного балетмейстера театра «Астана Балет» Айгуль Тати, заслуженного деятеля Казахстана, одного из ведущих постановщиков казахских танцев в республике. Каждый номер дивертисмента отражает многоликую философию мировоззрения кочевого народа и повествует об удивительных историях, которые происходили на просторах Великой степи.

    Визитная карточка театра уже не раз срывала шквал аплодисментов в крупнейших городах Казахстана, Европы и Америки, очаровывая зрителей неповторимым национальным танцем, многогранностью, огромным эмоциональным зарядом, а также выразительным музыкальным сопровождением. Уникальный сборник хореографических сюит на национальную тематику представляет собой современное казахское хореографическое искусство, в котором гармонично сочетаются этнографический материал и смелые балетмейстерские решения.

    Концертная программа «Наследие Великой Степи» сопровождается визуально-художественными эффектами и красочными костюмами. Неповторимый пластический рисунок и яркие художественные образы танцовщиков обладают притягательной силой и восхищают неповторимым своеобразием национального танца. Эстетика, зрелищность и смысловая глубина хореографических произведений навсегда западают в душу и восхищают зрителей по всему миру.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматинская область Культура Астана Балет
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