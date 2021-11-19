Театр «Астана Балет» едет покорять Семей и Уральск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В декабре театр «Астана Балет» отправится на гастроли по Казахстану: 4 декабря творческий коллектив выступит в городе Семее и 8 декабря в городе Уральске, где будет представлена изысканная программа. Гастрольный тур состоится при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

4 декабря на сцене Государственного казахского драматического театра имени Абая в Семее покажут лучшие образцы национальной хореографии, которые погрузят зрителей в атмосферу настоящего путешествия по необъятной казахской степи.

Одно из основных направлений Театра «Астана Балет» – это развитие и создание новых танцевальных композиций на основе национальной хореографической пластики. Работая в этом направлении, казахские балетмейстеры стараются найти гармоничное соотношение между этнографическим материалом и современной хореографией, не теряя при этом ощущение характера и неповторимого своеобразия национального танца. Уникальный сборник хореографических миниатюр «Наследие Великой степи» в постановке заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри отражает многоликую философию мировоззрения кочевого народа.

Также в этот вечер состоится показ фрагмента из одноактного балета «Жусан» в постановке Мукарам Авахри, который называют первым в отечественной хореографии одноактным балетом, посвященным национальной истории. В нем передан неукротимый дух народа, самые мрачные и светлые страницы прошлого, великая жизненная сила, переданная через образ травы жусан.

8 декабря на сцене Дворца культуры «Атамекен» в Уральске столичный коллектив представит невероятную по красоте и зрелищности концертную программу и неоклассический одноактный балет.

В первом отделении будет показана визитная карточка театра «Наследие Великой степи», которая традиционно входит в его гастрольную афишу. Ей одинаково восторженно рукоплескали в Лондоне, Милане, Монако, Нью-Йорке и многих других странах. Эстетика, зрелищность и неповторимые художественные образы навсегда западают в душу и восхищают зрителей по всему миру.

В продолжение вечера зрители увидят постановку приглашенного хореографа Рикардо Амаранте «A Fuego Lento», что в переводе означает «медленный огонь». Этот балет с элементами бразильской самбы и танго на музыку великих аргентинских композиторов неизменно вызывает восторг зрителей в любой точке земного шара: он был представлен на сцене Королевского театра Ковент-Гарден (Лондон), Линкольн-центра (Нью-Йорк), Гримальди Форум Монако (Монте-Карло) и др.

«A Fuego Lento» на протяжении всего сценического действия «держит» зрительный зал в состоянии восторженности и гипнотической завороженности благодаря виртуозной технике исполнения, подлинной пылкости и неподдельным чувствам.