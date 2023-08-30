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    Тазы. Сокровище предков: фильм ТРК Президента покажут сегодня телеканалы

    30 Августа 2023, 10:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента РК подготовил фильм «Тазы. Сокровище предков», который казахстанцы могут увидеть уже сегодня, передает МИА «Казинформ».

    Считается, что на территории Казахстана тазы появились более семи тысяч лет назад. Они были настоящей ценностью владельцев: чистокровный породистый пес стоил более полусотни лошадей или пару-тройку верблюдов, сообщает Telegram-канал ТРК Президента РК.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон, вносящий поправки в сохранение и воспроизводство казахских пород собак и тазы. Сейчас казахстанские кинологи говорят о создании собственной генетической базы, в которой будут собраны ДНК лучших представителей пород.

    Мы обязаны сохранить этот великолепный шедевр природы для наших потомков.

    Смотрите сегодня фильм Телерадиокомплекса Президента РК «Тазы. Сокровище предков» на телеканалах:

    «Алматы ТВ» в 13:00;

    «Jibek joly» в 14:35;

    «Хабар 24» в 16:30;

    «Мир ТВ» в 17:00;

    «Turkistan TV» в 17:20;

    «КТК» в 18:10;

    «Jetisu TV» в 18:35;

    «Ел арна» в 21:50.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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