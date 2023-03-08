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    14:00, 08 Март 2023 | GMT +6

    Тайвань заявил о приближении к острову семи летательных аппаратов и трех кораблей Китая

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    ГОНКОНГ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе семь летательных аппаратов и три корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова, размещенном в среду в Twitter, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Сегодня по состоянию на 06:00 [01:00 мск] в районе Тайваня было обнаружено семь летательных аппаратов и три корабля НОАК», - отмечается в заявлении.

    В сводке утверждается, что пересечения так называемой срединной линии Тайваньского пролива или захода в опознавательную зону ПВО Тайваня не было. В то же время военные Тайваня в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

    НОАК регулярно направляет свои самолеты и корабли к Тайваню после состоявшегося 2-3 августа прошлого года визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В КНР считают подобные поездки провокациями и вмешательством во внутренние дела Китая.

    18 февраля впервые за последние три года состоялся официальный визит представителей материкового Китая на Тайвань. Тогда сообщалось, что правительственная делегация из Шанхая в прибыла на Тайвань для участия в фестивале фонарей и укрепления контактов с администрацией города Тайбэй.

    Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны.


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