Тайны кочующих барханов в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Исатайском районе Атырауской области сотни гектаров территории занимают песчаные барханы - по названию местности это Нарынские пески. И хотя находится это место всего в чуть более чем сотне километров от областного центра - видели барханы немногие. Добраться до них очень сложно. Поэтому знают о них в основном местные жители и археологи. Хотя в последние годы это место понемногу становится новым туристическим направлением для любителей покататься на квадроциклах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Песчаные барханы смотрятся очень красиво, хотя и не совсем привычно среди бескрайних степей Атырауской области. Их можно назвать и песчаными дюнами. Увиденное зрелище очень впечатляет. Но это обманчивая красота. Это кочующие барханы. Там, где недавно бродили табуны лошадей, паслись многочисленные отары овец, искали свой корм верблюды, сейчас все сплошь занесено песком. Жить здесь людям, занимающимся разведением домашних животных, очень тяжело. Многие не выдерживают и отсюда переезжают в районный центр Аккыстау, другие населенные пункты области. Потому что практически ежедневно людям приходится бороться с надвигающимися песками, откапывая свои дома, хозяйственные постройки, которые вновь и вновь заносит песком. А это работа очень тяжелая, неблагодарная и фактически бесполезная. Есть единственный выход, по мнению специалистов, чтобы остановить пески, это нужно сажать саксаул. Много саксаула. В XIX веке Жангир хан высадил в этих местах даже сосновый бор. И он рос - вода под песками, рядом.

«Как воспевал поэт: «Словно следы от копыт лошадей, остались имена славных сыновей Нарынских песков». Нарынские пески – это священное место, которое таит в своих недрах древнюю историю тысячелетий. Пески Нарын видели большую войну между калмыками и казахами, после чего много лет эти места были безлюдными. В 1801 году начались эпохальные времена Нарына, когда согласно указу царя хан Бокей получил разрешение потомкам Байулы занять эти обширные земли между Волгой и Уралом. Нарынские пески связаны давней историей с Бокей-ханом, с восстанием народных освободителей Махамбета Утемисова и Исатая Тайманова. Хан Бокей возродил Нарынские пески, открыл предприятия, нашел и выделил земли для людей, оставив большое наследие в истории»,- рассказывает известный местный краевед Сайпеден Сидагалиев.

Развитие этой местности, расположенной поблизости от границы с Астраханской областью Российской Федерации, продолжалось и в эпоху Жангир-хана.

«На сегодняшний день памятники установлены по всей территории знаменитых Нарынских золотых песков. Там, где проходили освободительные движения во главе с Махамбетом и Исатаем. Там, где исполняли свои кюи знаменитые Курмангазы, Дина и Даулеткерей. Увековечено и место захоронения Акмандай аже, которая является младшей сестрой Бекет Ата. В целом сделано немало для сохранения истории этого края»,- рассказывает краевед Сайпеден Сидагалиев.

Нарынские пески еще очень привлекательны для археологов. Говорят, здесь очень много захоронений скифского и сарматского периодов. И даже более ранних веков - жизнь на прибрежных территориях издревле была очень богатой. А поскольку захоронения сразу заносило барханами, то они многие остались не разграбленными. И сегодня в любой момент пески могут отойти и открыть миру какое-нибудь очень богатое захоронение.

В 2020 году, когда из-за карантина возможности поехать в другие страны или даже регионы Казахстана оказались крайне ограничены, атыраусцы активно начали осваивать внутренние туристические маршруты. Все большую популярность стали набирать и нарынские барханы. Всего они занимают территорию в 40 тысяч гектаров между Волгой и Уралом и протянулись по территории Атырауской и Западно-Казахстанской областей. Пески расположены на отметке 21 метр ниже уровня моря. Средняя величина годовых осадков - всего 214-246 миллиметров. Растительность скудная - джузгун, кияк, кумаршык, тамариск, саксаул, верблюжья колючка. Из диких животных встречаются зайцы, корсаки, хорек степной.

Первыми открыли для отдыха барханы любители покататься на квадроциклах, а затем необычное зрелище безбрежных песчаных дюн привлекло молодоженов. Несмотря на то, что приходится преодолевать 60 километров по разбитой трассе Атырау-Астрахань, а затем еще 40 километров по пескам, молодые люди ради фото все чаще отправляются перед свадьбой в эти места.

Нарынские барханы стали достаточно популярными во времена ковидных ограничений и среди иностранцев, застрявших во время карантина в регионе, и среди местных жителей, которые также искали возможность развеяться, увидеть что-то новое в родном краю.

Видео:Темирлан Султангазиев, Азильхан Вахитов



