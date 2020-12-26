Тайну старой иконы раскрыли в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее раскрыли тайну старой иконы, на которой якобы был изображен русский писатель Федор Достоевский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Много лет в Воскресенском соборе хранится уникальная икона под названием «Кающийся грешник». На ней изображен Иисус Христос и молящийся мужчина с бородой. Последние 10 лет многие прихожане были уверены, что создавая икону, местный художник намеренно изобразил русского писателя Федора Достоевского, который проходил ссылку в Семипалатинске (1854-59 гг) . Однако недавно это предположение назвали ошибочным.

«Очень большое сходство было с Федором Достоевским. При этом никакой информации по этой иконе не было. Мы не знали точно, когда она была написана, и кто принес ее в наш храм, а также, как долго она пробыла здесь и где эта икона была раньше. И было очень много путаницы и было много споров. Многие говорили, что такое может быть возможным, что это Достоевский, так как есть высказывание Федора Михайловича, что в ссылке он нашел Бога», - рассказал катехизатор Воскресенского собора г. Семея Виталий Явкин.

И вот недавно стали известны подробности этой загадочной иконы. В. Явкин отметил, что по полученной информации удалось не только выяснить примерный год ее написания, но и сюжет.

«Был такой польский художник Петр Стахевич, который жил и работал в Польше в XIX и в начале XX веков. Это был верующий человек, который очень много нарисовал духовных картин и много иллюстрировал духовных книг, открыток. Нам скинули одну из его открыток с изображением его работы, которая называлась «Пилигрим или молитва господня», датированную 1905 годом. И картина была поразительно похожа на этого человека, который был изображен на нашей иконе. Практически в один в один. Нас это очень сильно заинтересовало, и мы начали дальше выяснять. Потом нашли еще одну картину этого художника с изображением Христа на кресте, который был очень похож на Христа,

изображенной на нашей иконе. И у нас появились мысли, что какой-то художник того времени взял и соединил две его картины, два сюжета в одном», - поделился своим мнением В. Явкин.

Но на этом в Воскресенском соборе не остановились и продолжили выяснять историю иконы. И в итоге была найдена открытка с точной копией изображения семипалатинской иконы, и она называлась «Услышанная молитва». Однако найти саму картину так и не удалось.

«Я думаю, что мы поставили точку в этом вопросе, окончательно. Предположение, что якобы на иконе был изображен Федор Достоевский – ошибочное. Это не Достоевский, и она никакое отношение не может иметь именно к Достоевскому. Но кто ее мог написать? Ее мог написать художник, то есть верующий человек, возможно, что и иконописец. Для чего он ее написал? Я думаю, что какой-то богатый христианин увидел эту открытку, она ему очень понравилась. Может этот образ был связан с какими-то внутренними моментами. Возможно, он приходил в храм и молился о чем-то большом и своем, что было для него важным. Господь его услышал и дал ему то, что он просил. Человек видя эту картину или открытку, он узнал себя и он попросил, чтобы нарисовали этот сюжет», - рассказал катехизатор собора.

По мнению В. Явкина, икона была написана на заказ и использовалась для домового храма. Ведь до революции многие богатые имели большие усадьбы и там устраивали домовые часовни. Не исключено, что в одном из таких домовых храмов и висела данная икона.





Фото: Андрей Куряшкин



