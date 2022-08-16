Тайник с похищенным на барахолке золотом найден в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По сообщению управления полиции Жетысуского района департамента полиции г. Алматы, крупная кража золотых и серебряных ювелирных изделий совершена в ночь на 12 августа на одном из рынков города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Согласно материалам уголовного дела, расследуемого по ст.188 ч.4 УК РК, злоумышленник проник в, так называемый, «золотой ряд» ночью. Он разбил прилавки восьми торговых точек и унес с собой украшения на общую сумму 100 млн тенге. С целью раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа. Проанализированы системы видеонаблюдения рынка. Личность подозреваемого установили сразу же. Это – гражданин А., 1987 года рождения. Его задержали в одной из гостиниц города Конаева. Там он, судя по всему, планировал переждать время», – сообщил начальник управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.

Установлен тайник, где злоумышленник спрятал похищенное имущество. Дислоцировался он в пригороде на пустыре. Вещественные доказательства изъяты. В порядке ст.128 УПК РК гражданин А. водворен в ИВС. В качестве меры пресечения судом санкционирован арест.





Фото: polisia.kz