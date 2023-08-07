Тайник с оружием нашли в заброшенном здании в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Оружие и боеприпасы в укромных тайниках продолжают находить в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области проводили в Меркенском районе Жамбылской области оперативно-розыскные мероприятия в рамках ОПМ «Карасора-2023» и нашли схрон с оружием

В ходе реализации оперативной информации в селе Акарал Меркенского района в одном из заброшенных зданий обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Найден травматический пистолет «Strimmer 1014» калибра 9 мм, два патрона калибра 5,45 мм, два строительных патрона калибра 9 мм, пояснили в ведомстве.

«Назначена судебно-баллистическая экспертиза. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств)», - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.

Как сообщалось ранее, похищенное в ходе январских событий оружие нашли в Таразе возле кладбища среди зарослей травы. Найденное в трех полиэтиленовых мешках оружие и боеприпасы похищены со склада департамента полиции Жамбылской области.

Схроны сотен единиц табельного и гражданского оружия, похищенного в январе 2022 года, обнаружены в Алматы и Жамбылской области. Министерство внутренних дел продолжает проводить целенаправленную работу по обнаружению и изъятию похищенного оружия.

В департаменте полиции Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.