Тайник с наркотиками обнаружили рядом с детсадом в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Житель Шымкента задержан за распространение наркотиков и рекламу наркосайтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

18 февраля 2021 года сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП города Шымкента в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий задержали закладчика. Мужчина с целью сбыта заранее подготовленные синтетические наркотические средства оставил в тайнике возле одного из детских садов города. Задержанным оказался 27-летний местный житель. В ходе проверки у него изъято 10 штук веществ, похожих на синтетические наркотические средства, упакованных скотчем, трафаретная надпись и баллончик аэрозольной краски для нанесения названий наркотических сайтов на стены жилых домов и гаражей.

По данным эксперта, общий вес изъятых веществ составляет около шести граммов. Также из его дома изъято упакованное наркотическое вещество в количестве двух штук, одна трафаретная надпись и баллончики аэрозольной краски для рекламы наркосайтов.

Проверяется причастность гражданина к распространению фактов наркотических средств на территории города.



