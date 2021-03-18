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    Тайник с наркотиками обнаружили рядом с детсадом в Шымкенте

    18 Марта 2021, 11:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Житель Шымкента задержан за распространение наркотиков и рекламу наркосайтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    18 февраля 2021 года сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП города Шымкента в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий задержали закладчика. Мужчина с целью сбыта заранее подготовленные синтетические наркотические средства оставил в тайнике возле одного из детских садов города. Задержанным оказался 27-летний местный житель. В ходе проверки у него изъято 10 штук веществ, похожих на синтетические наркотические средства, упакованных скотчем, трафаретная надпись и баллончик аэрозольной краски для нанесения названий наркотических сайтов на стены жилых домов и гаражей.

    По данным эксперта, общий вес изъятых веществ составляет около шести граммов. Также из его дома изъято упакованное наркотическое вещество в количестве двух штук, одна трафаретная надпись и баллончики аэрозольной краски для рекламы наркосайтов.

    Проверяется причастность гражданина к распространению фактов наркотических средств на территории города.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент
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