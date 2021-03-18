+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.44 EUR 498.32
RUB 5.73 CNY 64.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тайник с наркотиками обнаружили рядом с детсадом в Шымкенте

18 Марта 2021 11:00
Поделиться:
Тайник с наркотиками обнаружили рядом с детсадом в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Житель Шымкента задержан за распространение наркотиков и рекламу наркосайтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
30 проституток задержали в центре Алматы
Костанайский адвокат подозревается в подстрекательстве к даче взятки Жертв серийной мошенницы разыскивают в Нур-Султане Житель Аркалыка задержан за миссионерскую деятельность

18 февраля 2021 года сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП города Шымкента в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий задержали закладчика. Мужчина с целью сбыта заранее подготовленные синтетические наркотические средства оставил в тайнике возле одного из детских садов города. Задержанным оказался 27-летний местный житель. В ходе проверки у него изъято 10 штук веществ, похожих на синтетические наркотические средства, упакованных скотчем, трафаретная надпись и баллончик аэрозольной краски для нанесения названий наркотических сайтов на стены жилых домов и гаражей.

По данным эксперта, общий вес изъятых веществ составляет около шести граммов. Также из его дома изъято упакованное наркотическое вещество в количестве двух штук, одна трафаретная надпись и баллончики аэрозольной краски для рекламы наркосайтов.

Проверяется причастность гражданина к распространению фактов наркотических средств на территории города.


Подписывайтесь на наш канал:

#Борьба с преступностью   #Шымкент  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив