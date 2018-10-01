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Тайник обнаружила полицейская собака в машине жителя Талгара
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На полицейском посту в Алматинской области стражи порядка задержали 36-летнего жителя Талгара, в автомашине которого обнаружена крупная партия гашиша, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как пояснили в пресс-службе ДВД области, задержание подозреваемого произведено в ночное время на контрольном посту на 59 км трассы Алматы - Бишкек. Тайник с наркотиками обнаружила специально обученная служебно-розыскная собака по кличке Таймас.
«Тайник был установлен под одним из сидений автомашины «Мерседес-Спринтер». Оттуда было изъято 5 килограммов 360 граммов гашиша. Задержанный мужчина помещен под стражу в Жамбылское районное подразделение полиции. Откуда груз и куда водитель с ним направлялся, сейчас выясняется», - сообщили в пресс-службе.
С начала года полицейскими региона изъято из незаконного оборота свыше 4 тонн наркотиков, из них 1 кг героина и более 15 кг гашиша.
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