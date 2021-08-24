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    Тайфун Омаис: дома затоплены водой, более 1100 человек эвакуированы в Южной Корее

    24 Августа 2021, 15:06

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Тайфун Омаис обрушился около полуночи понедельника на южное побережье Республики Корея, затопив дороги и дома. В результате более 1100 человек были эвакуированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Отмечается, что сегодня утром тайфун ослабел до уровня циклона. Синоптики прогнозируют сильные дожди до 200 миллиметров с грозами, сильный ветер в течение дня в прибрежных районах и южных частях страны. Первый тайфун в сезоне, обрушившийся на страну, принес с собой сильные ливни. Порывы ветра достигали 18-19 метров в секунду. Данных о пострадавших в результате наводнения на утро вторника не поступало. По сообщениям Центрального штаба по борьбе с бедствиями и безопасностью, 33 человека были эвакуированы в Ульсане и Тхонъёне, провинция Южный Кёнсан, еще 1157 человек были эвакуированы из-за опасений оползней и наводнения в восточной части Пусана, Чханвоне и провинции Южная Чолла. Сообщается, что дороги в провинциях Южный Кёнсан и Южная Чолла были также затоплены в результате наводнения. Было затоплено 20 торговых кварталов в Ульсане и Сачхоне, провинция Южный Кёнсан, и 18 домов в Тхонъёне. В Ульсане и Пусане временно обесточено 217 домов. Из-за сильного ветра и ливня были задержаны 86 рейсов и отменены 70 паромов. Тысячи лодок стоят на якоре в портах по всей стране, 450 трасс в 18 национальных парках закрыты.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Происшествия Корея
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