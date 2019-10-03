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    Тайфун Митаг унес жизни четырех человек в Южной Корее

    3 Октября 2019, 12:38

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли и двое пропали без вести после того, как мощный тайфун Митаг обрушился на южные и восточные районы Южной Кореи, оставляя после себя ливневые дожди и порывистый ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Рёнхап.

    По данным корейского метеорологического управления, 18-й тайфун сезона обрушился на побережье небольшого юго-западного рыболовного округа Хенам в среду вечером и устремился к Восточному морю.

    Тайфун седьмой по счету со средней силой , поразивший корейский полуостров в этом году. Митаг принес сильные дожди и шквальный ветер в южные районы страны. В нескольких регионах наблюдался рекордно высокий уровень осадков.

    В Ульджине, провинция Северный Кёнсан, количество осадков достигло 104,5 миллиметров в час. Это самый высокий показатель с тех пор, как власти начали собирать подобные данные в 1971 году.

    Между тем, сегодня утром 70-летняя женщина умерла после того, как ее смыло сильным потоком воды в юго-восточном городе Пхохан, а в Самчхоке, провинция Канвондо, обильные осадки вызвали оползень, который обрушил стену дома, убив женщину, спящую внутри. Такая же трагедия произошла в юго-восточном округе Йондок, в результате чего, по сообщениям департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий, погиб один человек.

    В среду 76-летний мужчина скончался после того, как был сбит с ног сильным потоком воды. Трагедия произошла в фермерской деревне в Сонджу, провинция Северный Кёнсан.

    Экскурсионный поезд в той же провинции сошел с рельсов из-за оползня. Более десяти участков улиц были закрыты из-за сильного дождя.

    По сообщениям властей, два человека пропали без вести. Несколько других получили травмы и более 1500 человек были эвакуированы в безопасные убежища.

    Отмечается, с 6 часов утра полеты в местном аэропорту были восстановлены, но 100 морских маршрутов до сих пор приостановлены.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Корея
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