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    • Тайфун «Меари» обрушится на столицу Японии

    13 Августа 2022 08:34

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Тайфун «Меари» обрушится в субботу на тихоокеанское побережье Японии вблизи Токио. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Kyodonews.

    По данным национального метеорологического управления, тайфун «Меари» принесет в центральные районы Японии до 300 мл осадков, и может привести к возникновению оползней и наводнений.

    По прогнозам синоптиков, к моменту приближения тайфуна к побережью Японии ожидается сильный ветер с максимальными порывами до 30 м/с, что, приведет к сильному волнению на море.

    Тайфун продвигается со скоростью 15 км/ч, скорость ветра в его эпицентре составляет около 25 м/с.

    В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, один из крупнейших авиаперевозчиков страны отменил по меньшей мере 10 рейсов в районе, где ожидается прохождение тайфуна. Приостановлено паромное сообщение, а также возможны значительные задержки и изменения в расписании железнодорожного сообщения.


    Автор:

    Руслан Сулейменов

    #Япония #Погода #Мировые новости
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