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    Тайфун «Ма-он» достиг побережья южно-китайской провинции Гуандун

    25 Августа 2022 23:00

    ГУАНЧЖОУ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ – Тайфун «Ма-он» продолжит движение в северо-западном направлении со скоростью 25 км/ч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

    Как сообщили в метеорологической службе провинции Гуандун, девятый по счету в этом году тайфун «Ма-он» со скоростью ветра до 118,8 км/ч достиг побережья города Маомин в провинции Гуандун (Южный Китай).

    Тайфун «Ма-он» продолжит движение в северо-западном направлении со скоростью примерно 25 км/ч, пронесется через территорию города Маомин и достигнет Гуанси-Чжуанского автономного района во второй половине дня, постепенно теряя силу.

    Ранее сообщалось, что в Китае продолжается аномальная жара, власти в который раз продлевают «красный» уровень погодной опасности. В районах среднего и нижнего течения Янцзы на протяжении месяца температура днем достигает 40 градусов.


    Фото: Синьхуа
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