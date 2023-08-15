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    Тайфун «Лан» обрушился на запад Японии

    15 Августа 2023, 13:55

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Тайфун «Лан» обрушился на полуостров Кии на западе Японии, принеся с собой проливные дожди и сильный ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    За шесть часов в Натикацууре, префектура Вакаяма, выпало 304,0 мм осадков, а в Аябэ, префектура Киото, - 190,0 мм. Воздушное, автомобильное и железнодорожное сообщение внутри страны было нарушено. Около 650 человек были вынуждены провести ночь в аэропорту Кансай, так как доступ к железнодорожным и автомобильным дорогам был перекрыт.

    Метеорологическое агентство выпустило предупреждение о проливных дождях в восточной, центральной и западной частях Японии. Жителей также призвали быть бдительными в связи с возможными наводнениями, оползнями и сильными ветрами.

    Central Japan Railway Co. и West Japan Railway Co. отменили во вторник все рейсы сверхскоростных поездов между станциями Нагоя и Син-Осака, а также между станциями Син-Осака и Окаяма.

    Japan Airlines Co. и All Nippon Airways Co. отменили более 560 рейсов. Это затронуло свыше 50 000 пассажиров.

    По данным Японского метеорологического агентства, тайфун, обрушившийся на сушу рано утром, двигался в северо-западном направлении недалеко от города Вакаяма.

    Атмосферное давление в эпицентре составило 985 гектопаскалей при скорости ветра до 144 километров в час.

    Почти 90 000 домов остались без электричества в центральной и западной части Японии в результате тайфуна, передает Reuters. Ожидается, что в течение следующих 24 часов в центральном регионе Токай выпадет около 350 мм осадков, что почти в три раза превышает среднее количество осадков в августе.

    По прогнозам метеорологического агентства, к утру среды тайфун достигнет Японского моря и продолжит двигаться на север.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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