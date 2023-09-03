Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Тайфун «Хайкуй» надвигается на Тайвань, тысячи людей эвакуированы

    3 Сентября 2023, 22:16

    ТАЙПЕЙ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье тайфун «Хайкуй», обрушившийся на юго-восток Тайваня, принес проливные дожди и сильный ветер, отменил внутренние рейсы и эвакуировал почти 4 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    «Хайкуй» обрушился на гористый и малонаселенный юго-восток Тайваня в середине дня воскресенья, став первым тайфуном, обрушившимся на Тайвань за последние четыре года. В уездах и городах региона были отменены занятия и объявлен выходной день для работников.

    Президент Тайваня Цай Ин-вэнь на совещании должностных лиц, ответственных за ликвидацию последствий стихийных бедствий, заявила, что людям следует избегать выхода на улицу, не подниматься в горы, на побережье, не рыбачить и не заниматься водными видами спорта, говорится в заявлении ее канцелярии.

    По данным пожарной службы, два человека получили легкие ранения в результате падения дерева на грузовик в восточном уезде Хуалиен. Других сообщений о разрушениях не поступало. В столице Тайбэе прошли лишь отдельные ливневые дожди.

    «Хайкуй» гораздо слабее тайфуна «Саола», который в субботу обрушился на Гонконг и южную китайскую провинцию Гуандун.

    Правительство Тайваня сообщило, что было эвакуировано 3 729 человек, в основном на юге и востоке страны.

    В воскресенье тайваньские авиакомпании отменили все внутренние рейсы, а также приостановили паромное сообщение с близлежащими островами.

    Международные рейсы были отменены в меньшей степени: по данным Управления гражданской аэронавтики, на воскресенье был отменен только 41 рейс.

    Военные мобилизовали солдат и технику для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения и эвакуации людей.

    По прогнозам, после прохождения через южную часть Тайваня «Хайкуй» войдет в Тайваньский пролив и направится в сторону Китая.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Мировые новости Природные катаклизмы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Три гематомы получила девочка в детском саду в Павлодаре
    Разрушенные после взрывов на руднике дома выкупят в Акмолинской области
    Рабочего насмерть засыпало землей в Петропавловске
    Смертельное свидание: мужчину из-за ревности к девушке убили в Шымкенте
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков