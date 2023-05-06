Таяние ледников в Альпах угрожает сохранению биоразнообразия – исследование ученых

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Новое исследование группы западных ученых показывает, что ледники в Альпах тают беспрецедентными темпами из-за глобального потепления. Поэтому биоразнообразие рек Швейцарии находится под угрозой, и многим видам беспозвоночных грозит вымирание, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Исследование ученых из Швейцарии, Австрии, Италии и Великобритании, опубликованное в четверг в журнале «Nature Ecology and Evolution» показало, что беспозвоночные, живущие в холодной талой воде ледников Альп, могут исчезнуть с таянием ледников из-за изменения климата. В свою очередь, это может иметь последствия для всей пищевой цепочки региона.

Ученые также отмечают, что ледниковые реки в Альпах являются домом для многих видов беспозвоночных, таких как каменные мухи, плоские черви, которые являются важным компонентом экосистемы. Последние служат пищей для рыб, земноводных, птиц и млекопитающих.

Однако по мере повышения глобальной температуры и отступления ледников условия жизни этих животных становятся все более враждебными.

2023 год обещает стать еще одним катастрофическим для швейцарских ледников, поскольку снежный покров местных ледников уже на 30% ниже среднего показателя за последние десять лет.

Авторы исследования собрали данные за 30 лет и провели моделирование эволюции 15 видов беспозвоночных в альпийской среде в период с 2020 по 2100 год.

Исследователи теперь предсказывают, что реки станут теплее, мельче или вообще исчезнут из-за изменения климата, поэтому эти организмы могут потерять большую часть своей среды обитания. Большинству этих беспозвоночных грозит сокращение популяции, а некоторым даже грозит вымирание в Альпах.

К ним относятся рабдиоптерикс альпийский и некусающие мошки. Также неясно, смогут ли эти животные мигрировать в новые убежища, поскольку они не умеют летать или перемещаться на большие расстояния.



