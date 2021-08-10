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    Тауэрский мост застыл в поднятом положении из-за поломки

    10 Августа 2021, 11:02

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Знаменитый лондонский Тауэрский мост застыл в поднятом положении в связи с технической поломкой в понедельник, тем самым вызвав огромные столпотворение автомобилей по обе стороны реки Темза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Согласно сообщению официального представителя полицейского подразделения района Лондонский Сити (City of London), раздвижной Тауэрский мост застрял в открытом положении после 2:45 часов ночи.

    Начиная с 1976 года, две секции моста поднимаются и опускаются генераторами, работающими на масле и электричестве, тем самым заменив изначальные паровые генераторы, выпушенные еще в 19 веке.

    «Из-за технической поломки в данный момент Тауэрский мост находится в поднятом положении», - сказала представитель владеющей мостом корпорации City of London. В корпорации также добавили, что идет работа по скорейшему решению возникшей проблемы.

    В августе прошлого года мост был закрыт более чем на сутки из-за похожей ситуации.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

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