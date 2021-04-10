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    Татьяна Ахметова-Аманжол завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио

    10 Апреля 2021, 14:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается олимпийский квалификационный турнир Азии по женской борьбе. Представительница команды Казахстана Татьяна Ахметова-Аманжол завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Выступающая в весовой категории до 53 кг Ахметова-Аманжол завоевала лицензию на Игры в Токио по итогам схватки за выход в финал. Соперницей казахстанской спортсменки была представительница Кореи Хунджу Ким. Татьяна одержала уверенную победу над оппоненткой со счетом 11:1.

    Финалы пройдут в 18:00 по времени Нур-Султана.

    Отметим, на данный момент в активе команды Казахстана по женской борьбе три лицензии. Помимо Ахметовой-Аманжол, квоты на главный старт четырехлетия на чемпионате мира по женской борьбе в Нур-Султане (2019 г.) завоевали Эльмира Сыздыкова (76 кг) и Валентина Исламова (50 кг).

    Лицензии в видах борьбы являются неименными. Решение о спортсменах, которые направятся в Токио-2020 будет принимать тренерский штаб команды.

    Всего в активе #teamKZ 47 лицензий.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Спорт Олимпиада
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