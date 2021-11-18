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    Ташкент примет чемпионат мира по тяжелой атлетике

    18 Ноября 2021, 22:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В начале декабря будет дан старт чемпионату мира по тяжелой атлетике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    До мирового первенства осталось меньше месяца - он стартует 7 декабря. Принимать его будет Ташкент. Ранее Международная федерация приняла решение провести ЧМ именно в столице Узбекистана.

    Состав команды Казахстана пока неизвестен. Однако при его формировании наверняка будут учитываться результаты прошедшего чемпионата страны, который состоялся в Талдыкоргане. И стоит отметить, что большая часть золотых медалей пришлась на молодых штангистов.

    Завершится мировое первенство 17 декабря.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Узбекистан
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