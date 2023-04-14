Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Ташкент и Самарканд выбраны столицами СНГ в 2024 году

    14 Апреля 2023, 19:09

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – На заседании Совета министров иностранных дел СНГ Самарканд объявлен культурной столицей, а Ташкент - молодежной столицей Содружества в 2024 году. Об этом на брифинге по итогам встречи сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Придание статуса культурной столицы СНГ в 2024 году городу Самарканду, и в этом же году Ташкенту статуса молодежной столицы СНГ — это яркое свидетельство активного участия Узбекистана в нашем взаимодействии в рамках СНГ», - отметил Сергей Лебедев.

    Кроме того, Минск выбрали спортивной столицей СНГ в 2023 году. В 2024 году этот статус получит армянский город Гюмри.

    Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств состоялось сегодня в Самарканде. В нем приняли участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполкома СНГ.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    СНГ Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Поддержим преподавание казахского языка в вузах СНГ - Маулен Ашимбаев
    Ваша огромная страна обладает большим потенциалом развития - представитель Корейской Промышленной Федерации
    Круглый стол Казахстанско-Американского делового совета прошел в США
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров