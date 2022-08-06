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    • Tartyl Fest в Уральске: пятилетняя девочка подтянулась на турнике

    6 Августа 2022 21:50

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Жители Уральска активно принимают участие в десятом по счету республиканском спортивном фестивале Tartyl Fest по подтягиванию на турнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

    Открыл фестиваль в Уральске заместитель акима Западно-Казахстанской области Бакытжан Нарымбетов, отметивший, что регион славится известными спортсменами.

    «Фонд поддержки талантов «Дара» организовал грандиозное мероприятие по подтягиванию на турнике. Такой фестиваль имеет большое значение для молодежи в целях формирования здорового образа жизни», - сказал заместитель акима ЗКО.

    Ранее сообщалось, что в ходе турнира, прошедшего в Актау, 32-летний Дамир Набиев побил рекорд предыдущих участников Tartyl Fest, подтянувшись 44 раза.

    Всего для участия в фестивале на Уральске зарегистрированы 375 человек.

    Самая юная участница турнира - пятилетняя Айару Кукузова. Она смогла подтянуться на турнике 8 раз.

    По словам ее мамы Индиры, Айару занимается танцами и поет. А подтягиваться на турнике научил ее папа Азамат.

    Вместе с тем, семилетний Ислам Кауыс удивил зрителей турнира, подтянувшись 23 раза.

    «Мы приехали из Бокейординского района, который находится в 500 км от областного центра. Живем в селе Уялы. К сожалению, поздно были информированы о таком мероприятии, и поэтому, ребенок успел потренироваться всего 15 дней. Он занимает призовые места на областных соревнованиях по қазақ күресі. Я работаю учителем в средней школе имени Шакира Жексенбаева. Являюсь кандидатом в мастера спорта по қазақ күресі. Хочу поблагодарить организаторов соревнований, которые вовлекают молодежь в спорт», - сказал отец Ислама Жанарбек Кауыс.

    Итоги турнира будут объявлены позже.

    Местом проведения сегодняшнего фестиваля выбрана площадь Первого Президента. После окончания соревнований на сцену выйдет гость вечера - певица Айдана Меденова.

    Фестиваль проводится с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы. В каждом городе выберут 27 победителей.

    За первое место участники получат денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге.

    Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге. Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по street workout.

    В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

    10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.

    14 июля определили победителей турнира в городе Талдыкоргане.

    Третий по счету республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике проходил в Алматы.

    После проведения турнира в южной столице четвертый по счету фестиваль состоялся в Таразе.

    23 июля фестиваль прошел в Шымкенте.

    В Туркестане республиканский фестиваль, в котором приняли участие около 270 человек, состоялся 25 июля в Амфитеатре.

    27 июля очередных победителей Tartyl Fest наградили в Кызылорде.

    Восьмой по счету республиканский спортивный фестиваль прошел в Атырау.

    В ходе турнира, прошедшего в Актау, 32-летний Дамир Набиев побил рекорд предыдущих участников Tartyl Fest, подтянувшись 44 раза.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Западно-Казахстанская область #Спорт #Уральск #Tartyl Fest
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