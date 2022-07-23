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    Tartyl Fest – участники турнира соберутся в Шымкенте

    23 Июля 2022, 09:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Шымкенте пройдет пятый по счету республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Tartyl Fest проводится в Казахстане впервые при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

    Местом проведения очередного фестиваля по подтягиванию на турнике выбран спортивный комплекс в городе – Ледовый дворец.

    С 9:00 до 11:00 проходит регистрация, взвешивание и присвоение номеров для участников, а после начнется само соревнование.

    После церемонии награждения победителей состоится концертная программа. Для участников и гостей мероприятия выступит известный певец Мирас Жугунусов.

    Правила для всех 20 городов-участников фестиваля едины – подтянуться правильно и больше всех.

    Участники соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнования пройдут при участии официальной судейской коллегии.

    Категории участников:

    До 18 лет (юниоры):

    1) вес – до 55 кг;

    2) вес – от 55 до 70 кг;

    3) вес – от 70 кг и выше;

    от 18 до 30 лет (молодежь):

    4) вес – до 65 кг;

    5) вес – от 65 до 80 кг;

    6) вес – от 80 кг и выше;

    от 30 лет и старше (взрослые):

    7) вес – до 80 кг;

    8) вес – от 80 до 90 кг;

    9) вес – от 90 кг и выше.

    Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

    В каждом городе выберут 27 победителей.

    За первое место участники получат денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге. Во время фестиваля вручают и специальные номинации.

    Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге. Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

    В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов – общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане.

    Street workout – любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

    10 июля в Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля TartylFest.

    А 14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане.

    Ранее сообщалось, что Алматы лидировал по количеству участников в фестивале - были зарегистрированы 623 участника, а также по количеству подтягиваний – 40 раз, обойдя при этом предыдущий рекорд победителя из города Конаева (37 подтягиваний).

    После проведения турнира в южной столице четвертый по счету фестиваль прошел в Таразе.


    Фото: instagram.com/daraqory

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Спорт Шымкент Общество Tartyl Fest
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