Tartyl Fest состоится в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Десятый по счету республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике пройдет в Уральске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

По сообщению организаторов, местом сегодняшнего турнира выбрана площадь Первого Президента. С 9:00 до 12:00 пройдет регистрация, взвешивание и присвоение номеров для участников. Само соревнование начнется в 18:20 по времени Уральска.

После окончания фестиваля на сцену выйдет гость вечера - известная певица Айдана Меденова.

Правила для всех 20 городов-участников фестиваля едины: подтянуться правильно и больше всех.

Участники соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнования пройдут при участии официальной судейской коллегии.

Категории участников:

До 18 лет (юниоры):

-вес – до 55 кг;

-вес – от 55 до 70 кг;

-вес – от 70 кг и выше;

от 18 до 30 лет (молодежь):

-вес – до 65 кг;

-вес – от 65 до 80 кг;

-вес – от 80 кг и выше;

от 30 лет и старше (взрослые):

-вес – до 80 кг;

-вес – от 80 до 90 кг;

-вес – от 90 кг и выше.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы. В каждом городе выберут 27 победителей.

За первое место участники получат денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге.

Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге. Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по street workout.

В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.

14 июля определили победителей турнира в городе Талдыкоргане.

Третий по счету республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике проходил в Алматы.

После проведения турнира в южной столице четвертый по счету фестиваль состоялся в Таразе.

23 июля фестиваль прошел в Шымкенте.

В Туркестане республиканский фестиваль, в котором приняли участие около 270 человек, состоялся 25 июля в Амфитеатре.

27 июля очередных победителей Tartyl Fest наградили в Кызылорде.

Восьмой по счету республиканский спортивный фестиваль прошел в Атырау.

В ходе турнира, прошедшего в Актау, 32-летний Дамир Набиев побил рекорд предыдущих участников Tartyl Fest, подтянувшись 44 раза.



