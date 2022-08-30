Tartyl Fest пройдет в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике начнется в Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Усть-Каменогорск - восемнадцатый по счету город, где будет проводиться очередной турнир. Местом сегодняшнего фестиваля выбрана площадь перед городским амфитеатром.

По сообщению организаторов, регистрация, взвешивание и присвоение номеров для участников пройдет с 09:00 до 11:00. Официальное открытие фестиваля начнется в 12:00.

Правила для всех 20 городов - участников фестиваля едины: подтянуться правильно и больше всех. Участники соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнование проходит при участии официальной судейской коллегии.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей.

За первое место участники получают денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге. Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала составляет 54 млн тенге.

Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по street workout. В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.

14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане.

Затем республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике проходил в Алматы.

После проведения турнира в южной столице фестиваль состоялся в Таразе.

23 июля фестиваль прошел в Шымкенте, во время которого участник Азамат Сапар установил к тому времени рекорд, подтянувшись 41 раз.

В Туркестане республиканский фестиваль, в котором приняли участие около 270 человек, состоялся 25 июля в Амфитеатре.

27 июля очередных победителей Tartyl Fest наградили в Кызылорде.

31 июля республиканский спортивный фестиваль прошел в Атырау.

В ходе турнира в Актау 32-летний Дамир Набиев побил рекорд предыдущих участников Tartyl Fest. Он подтянулся 44 раза.

6 августа в Уральске в спортивном фестивале приняли участие 375 человек.

9 августа Tartyl Fest прошел в Актобе по подтягиванию на турнике.

Во время фестиваля в Костанае участник побил текущий рекорд. 51-летний житель Андрей Антонян подтянулся 45 раз.

Наиболее высокие результаты показали жители Петропавловска. Во время турнира, прошедшего 15 августа, один из участников Рафаил Кадыров повторил последний рекорд Tartyl Fest, тоже подтянувшись 45 раз.

18 августа награждены очередные победители соревнования в городе Кокшетау.

21 августа турнир, в котором участвовали 238 человека, состоялся в Жезказгане.

24 августа победителей спортивного фестиваля наградили в Караганде. В соревновании зарегистрировано большое количество участников - 778.

На турнире в Караганде, участник Евгений Нам, являющийся жителем города Тараза, подтянулся на турнике 50 раз. Таким образом, рекорд был зафиксирован в Караганде, однако принадлежит Таразу.

27 августа стали известны имена победителей Tartyl Fest в Павлодаре.



