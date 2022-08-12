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    • Tartyl Fest пройдет в Костанае

    12 Августа 2022 08:30

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике сегодня продолжится в городе Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

    Местом сегодняшнего турнира выбрана городская площадь City center.

    Регистрация, взвешивание и присвоение номеров для участников пройдут с 9:00 до 12:00. Официальное открытие фестиваля состоится в 18:00.

    По информации организаторов, на турнире пройдет минута молчания в память о погибшей в Костанайской области пятилетней девочке Мадине Ерланкызы.

    В связи с трагедией концертная шоу-программа на фестивале отменяется.

    Правила для всех 20 городов-участников фестиваля едины: подтянуться правильно и больше всех. Участники соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнование проходит при участии официальной судейской коллегии.

    Категории участников:

    До 18 лет (юниоры):

    1) вес – до 55 кг;

    2) вес – от 55 до 70 кг;

    3) вес – от 70 кг и выше;

    от 18 до 30 лет (молодежь):

    4) вес – до 65 кг;

    5) вес – от 65 до 80 кг;

    6) вес – от 80 кг и выше;

    от 30 лет и старше (взрослые):

    7) вес – до 80 кг;

    8) вес – от 80 до 90 кг;

    9) вес – от 90 кг и выше.

    Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

    В каждом городе выберут 27 победителей.

    За первое место участники получат денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге. Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала составляет 54 млн тенге.

    Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по street workout. В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

    10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.

    14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане.

    После этого республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике проходил в Алматы.

    После проведения турнира в южной столице фестиваль состоялся в Таразе.

    23 июля фестиваль прошел в Шымкенте, во время которого участник Азамат Сапар установил к тому времени рекорд, подтянувшись 41 раз.

    В Туркестане республиканский фестиваль, в котором приняли участие около 270 человек, состоялся 25 июля в Амфитеатре.

    27 июля очередных победителей Tartyl Fest наградили в Кызылорде.

    Затем республиканский спортивный фестиваль прошел в Атырау.

    В ходе турнира, прошедшего в Актау, 32-летний Дамир Набиев побил рекорд предыдущих участников Tartyl Fest. Он подтянулся 44 раза.

    После этого республиканский фестиваль, в котором приняли участие 375 человек, состоялся в Уральске.

    Накануне победителей Tartyl Fest наградили в Актобе.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Костанайская область #Спорт #Общество #Костанай #Tartyl Fest
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