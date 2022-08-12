Tartyl Fest пройдет в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике сегодня продолжится в городе Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Местом сегодняшнего турнира выбрана городская площадь City center.

Регистрация, взвешивание и присвоение номеров для участников пройдут с 9:00 до 12:00. Официальное открытие фестиваля состоится в 18:00.

По информации организаторов, на турнире пройдет минута молчания в память о погибшей в Костанайской области пятилетней девочке Мадине Ерланкызы.

В связи с трагедией концертная шоу-программа на фестивале отменяется.

Правила для всех 20 городов-участников фестиваля едины: подтянуться правильно и больше всех. Участники соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнование проходит при участии официальной судейской коллегии.

Категории участников:

До 18 лет (юниоры):

1) вес – до 55 кг;

2) вес – от 55 до 70 кг;

3) вес – от 70 кг и выше;

от 18 до 30 лет (молодежь):

4) вес – до 65 кг;

5) вес – от 65 до 80 кг;

6) вес – от 80 кг и выше;

от 30 лет и старше (взрослые):

7) вес – до 80 кг;

8) вес – от 80 до 90 кг;

9) вес – от 90 кг и выше.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей.

За первое место участники получат денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге. Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала составляет 54 млн тенге.

Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по street workout. В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.

14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане.

После этого республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике проходил в Алматы.

После проведения турнира в южной столице фестиваль состоялся в Таразе.

23 июля фестиваль прошел в Шымкенте, во время которого участник Азамат Сапар установил к тому времени рекорд, подтянувшись 41 раз.

В Туркестане республиканский фестиваль, в котором приняли участие около 270 человек, состоялся 25 июля в Амфитеатре.

27 июля очередных победителей Tartyl Fest наградили в Кызылорде.

Затем республиканский спортивный фестиваль прошел в Атырау.

В ходе турнира, прошедшего в Актау, 32-летний Дамир Набиев побил рекорд предыдущих участников Tartyl Fest. Он подтянулся 44 раза.

После этого республиканский фестиваль, в котором приняли участие 375 человек, состоялся в Уральске.

Накануне победителей Tartyl Fest наградили в Актобе.



