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    • Tartyl Fest пройдет в Атырау

    31 Июля 2022 08:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Восьмой по счету республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике пройдет сегодня в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

    Местом проведения сегодняшнего турнира выбрана площадь имени Султана Бейбарыса. С 9:00 до 11:00 пройдет регистрация, взвешивание и присвоение номеров участникам.

    По сообщению организаторов, соревнование в Атырау начнется в 17:00.

    После окончания турнира на сцену выйдет известный казахстанский певец Мирас Жугунусов.

    Правила для всех 20 городов-участников фестиваля едины – подтянуться правильно и больше всех.

    Участники соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнования пройдут при участии официальной судейской коллегии.

    Категории участников:

    До 18 лет (юниоры):

    1) вес – до 55 кг;

    2) вес – от 55 до 70 кг;

    3) вес – от 70 кг и выше;

    от 18 до 30 лет (молодежь):

    4) вес – до 65 кг;

    5) вес – от 65 до 80 кг;

    6) вес – от 80 кг и выше;

    от 30 лет и старше (взрослые):

    7) вес – до 80 кг;

    8) вес – от 80 до 90 кг;

    9) вес – от 90 кг и выше.

    Спортивный фестиваль Tartyl Fest проходит с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

    В каждом городе выберут 27 победителей.

    За первое место участники получат денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге.

    Во время фестиваля вручают и специальные номинации. Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в гранд-финале в Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге. Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

    В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане.

    Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

    10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.

    14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане.

    Третий по счету республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике прошел в Алматы.

    После проведения турнира в южной столице четвертый по счету фестиваль состоялся в Таразе.

    23 июля фестиваль прошел в Шымкенте. Во время турнира участник Азамат Сапар установил новый рекорд, подтянувшись 41 раз.

    В Туркестане республиканский фестиваль, в котором приняли участие около 270 человек, состоялся 25 июля в Амфитеатре.

    27 июля очередных победителей Tartyl Fest наградили в Кызылорде.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Спорт #Атырау #Tartyl Fest
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