Tartyl Fest: побьет ли Тараз рекорды

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе состоялось открытие спортивного фестиваля Tartyl Fest по подтягиванию на турнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проходит в крупном торговом центре города. Сотни жамбылцев разных возрастов изъявили желание померяться силой и ловкостью.

«Тараз – это четвертый по счету город, где проходит республиканский спортивный фестиваль, - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» амбассадор проекта, общественный деятель, тренер и актер Айтым Жакупов, автор идеи Tartyl Fest. – Далее будет Шымкент, Туркестан, Кызылорда, запад Казахстана. Сегодня, возможно, будет зафиксирован новый рекорд. Предыдущий рекорд по количеству подтягиваний – 40 раз в возрасте 18 лет был зафиксирован в Алматы».

Основная задача и цель этого спортивного фестиваля, по словам спикера, выявить самых сильных и талантливых атлетов, которые будут выступать на мировой арене от Республики Казахстан.

«Хочу выразить огромную благодарность фонду поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан. Это особый вклад в развитие спорта, в развитие молодежи нашей республики. И пускай такие мероприятия проходят как можно чаще. Таразцы активно участвуют в мероприятии. Несмотря на то, что уже проходят соревнования, регистрация еще не закончилась. Участники все прибывают, и есть вероятность, что сегодня будет больше участников, чем в предыдущем городе. И по числу подтягиваний будет зафиксировано рекордное количество», - сообщил спикер.

Айтым Жакупов напомнил, что в Алматы было зафиксировано более 10 тыс. подтягиваний в общей сложности.

Участники состязаний соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста.

Правила для всех 20 городов-участников фестиваля едины – подтянуться правильно и больше.

Фестиваль проходит с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей. Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге. Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

Street Workout – любительский вид спорта, который включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках.

Ранее сообщалось, что 10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.

А 14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане.