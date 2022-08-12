Tartyl Fest – новый рекорд установил 51-летний житель Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Житель города Костаная побил новый рекорд по подтягиванию на турнике в ходе фестиваля Tartyl Fest, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике проходит в Костанае.

Во время турнира 51-летний участник Андрей Антонян установил новый рекорд на Tartyl Fest. Он подтянулся 45 раз и побил рекорды предыдущих участников фестиваля.

Последний рекорд турнира принадлежал 32-летнему Дамиру Набиеву, который сделал 44 подтягиваний в Актау.

Всего для участия в фестивале зарегистрированы 276 жителей Костаная. По сведениям организаторов, возраст самых юных участников составляет восемь лет. А 66-летний житель Костаная зарегистрирован в качестве старшего участника турнира.

Ранее сообщалось, что Tartyl Fest начался с минуты молчания в память о погибшей в Костанайской области пятилетней девочке Мадине Ерланкызы.

В связи с трагедией концертная шоу-программа, развлекательная часть соревнований отменяются. Также не будет запланированного выступления хедлайнера мероприятия – исполнителя 2Rar.



