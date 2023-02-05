Tartyl Fest: Канат Бекбауов из Эмбы в случае победы подарит своей маме автомашину

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В республиканском этапе фестиваля Tartyl Fest примут участие шесть спортсменов из Актюбинской области. Один из них Канат Бекбауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортсмен, живущий в городе Эмба Мугалжарского района, сейчас усилил подготовку. В случае победы он планирует подарить своей маме автомобиль.

Канат Бекбауов сейчас является тренером молодых спортсменов. Недавно он возил своих воспитанников, которых готовит к взрослой жизни, на областные соревнования. Вернувшись, Канат поделился своими планами на будущее.

Основная специальность К.Бекбауова – историк, с малых лет он занимается спортом. Несколько лет преподавал в школе.

«Родился я в Мугалжарском районе, учился в средней школе №7 города Эмба. После окончания школы поступил на факультет истории Актюбинского государственного университета имени К.Жубанова. Преподавал историю в школе №1 города Эмба. Затем работал в музее братьев Жубановых. Решил продолжить учебу и поступил на спортфакультет в том же университете. Через два года получил диплом и сменил работу. Сейчас преподаю гиревой спорт в спортивной школе. У меня была причина, чтобы перейти на другую работу. В школе мало мужчин и много бумажной работы. Победила моя детская мечта. Я вернулся в ту сферу, которую выбрал сам», –сказал К.Бекбауов.

По словам спортсмена, в его школьные годы спорткомплексов не было, но он успешно постигал премудрости спорта в школьном спортзале. Занимался и боксом, затем остановился на гиревом спорте. Теперь Канат тренер и действующий спортсмен. У него занимаются 24 школьника.

«Сам я занимаюсь гиревым спортом, армрестлингом, турником. К этому же привлекаю своих учеников. Недавно мы приняли участие в соревнованиях по пауэрлифтингу. Я тоже выступил, занял второе место. Что касается фестиваля Tartyl Fest, то о нем я узнал 15 июля. Состязания прошли 9 августа. Там я 31 раз подтянулся на турнике, стал лучшим в весе 65-80 килограммов в возрасте 18-30 лет. К республиканскому этапу подготовился хорошо. В моей категории рекорд составляет 50 подтягиваний на турнике. Я тренер и спортсмен. Тренируюсь вместе с детьми. Нахожусь в спортзале до 21:00 часов вечера. Эти соревнования организованы очень удачно. Мы знаем, что каждый второй у нас не может подтягиваться на турнике. У человека должны быть крепкие мускулы. Сейчас есть хорошая мотивация, даже маленькие дети подтягиваются. Многие намерены участвовать, если соревнования будут в этом году. Вот, так мы развиваем сорт», – отметил спортсмен.

В Эмбе сейчас работают две спортивные школы. Созданы все условия для того, чтобы дети с пользой проводили свободное время. При выборе кружков ограничений не ставится. Если не понравится один кружок, ребенок выбирает другой. Те, кто увлекся одним видом спорта, участвуют в различных соревнованиях, совершенствуют свое мастерство.

«Необязательно быть чемпионом, нужно быть человеком. Спорт воспитывает. Занимающийся привыкает к среде, учится достойно проигрывать и выигрывать. Моя цель – готовить не только хороших спортсменов, но и просто достойных людей», – сказал К.Бекбауов.

Канат – младший в семье, у него есть старшие брат и сестра. Живет с матерью. Его мечта – чтобы мама была счастлива.

«Мама достойна любого подарка. Она не говорила мне о машине, но я сам хочу ей подарить», – говорит спортсмен.

Канат знаком не только со спортом, в школьные годы учился играть на домбре в музыкальной школе. Пять лет учился у Салимы Алдабергенкызы. Сейчас он член оркестра в Эмбе, участвует в различных культурных мероприятиях.

«Думаю, что человек с родины братьев Жубановых должен играть на домбре. Я учился с увлечением и сейчас этим горжусь. Также меня интересует история», – говорит К.Бекбауов.

Отметим, в разные годы Канат Бекбауов занимал первые и вторые места в Мугалжарских районных народных играх по гиревому спорту, в областных чемпионатах по гиревому спорту, классическом и экипировочном пауэрлифтинге, в жиме лежа, в областном чемпионате по тяжелой атлетике, в чемпионате по длинному циклу гиревого спорта. Спортсмен намерен достигнуть еще больших высот.





