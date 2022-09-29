Тарифы по обязательному автострахованию изменят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет внедрен механизм гибкой тарификации по обязательному автострахованию. Поправки предусмотрены в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законом предусмотрен переход к системе гибкой тарификации, то есть тарифы будут ежегодно обновляться с учетом фактической убыточности регионов Казахстана. В тех регионах, где фактическая убыточность низкая, тарифы будут меньше, там, где убыточность высокая, либо останутся на прежнем уровне, либо будут пересмотрены в сторону увеличения. Механизм гибкой тарификации также включает в себя ежегодную актуализацию текущей системы скидок и надбавок исходя из исторических данных характера вождения водителей», - сообщила заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, действующие страховые тарифы установлены законом в 2007 году, и с того момента не обновлялись. Убытки отражаются неадекватно. Анализ текущей убыточности по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств показывает, что аварийность по разным регионам значительно отличаются друг от друга.