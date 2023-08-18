Тарифы на воду и канализацию повышаются в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тарифы на воду и канализацию с сентября повышаются в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в КГП «Атырау облысы Су Арнасы»,с 1 сентября 2023 года по 30 апреля 2028 года вводятся тарифы на регулируемые услуги по подаче воды по распределительным сетям и магистральным трубопроводам, а также по отводу и очистке сточных вод по городу Атырау и Макатскому району Атырауской области.

Средний тариф на воду увеличится на 22%, а на канализацию ‐ на 28%.

Причиной повышения тарифов коммунальщики назвали текучесть кадров, связанную с низкой оплатой труда, что представляет угрозу устойчивости компании и качеству оказываемых услуг.

«За счет повышения тарифов средняя зарплата производственного персонала повысится на 72%. А средняя зарплата административного персонала увеличится на 9%», - говорится в сообщении «Атырау облысы Су Арнасы».

Вводимый с сентября новый тариф будет действовать в последующие 5 лет.

Если ранее тариф для населения на водоснабжение составлял 89,23 тенге за один кубометр воды, то теперь он составит 108,98 тенге. Что касается водоотведения, то если ранее тариф для населения составлял 34,75 тенге за кубометр, то с 1 сентября стоимость услуги будет составлять 59,08 тенге.