Тарифы на тепло снижены в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкенту, на основании выделенных из государственного бюджета средств (субсидий) местным исполнительным органом на покрытие затрат (расходов), снижены тарифы на услуги производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии ГКП «Куатжылуорталык-3», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

По итогам анализа из государственного бюджета (субсидия) на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией ГКП «Қуатжылуорталык-3» в период с 2020-2022 года выделены средства на сумму 2 356 239 000 тенге.

В связи с чем, ДКРЕМ утвердил для ГКП «Куатжылуорталык-3» временные компенсирующие тарифы на услуги производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии со сроком на один год.

В результате, средневзвешенный тариф составил 6577,70 тенге/Гкал без НДС, со снижением на 4637,13 тенге или на 41,35% от действующего тарифа (ранее действующий средний тариф 11214,83 тенге/Гкал).

Снижение произошло по всем группам потребителей, а именно:

- для населения тариф с ОПУ снижен от 2888,54 тенге/Гкал до 1694,13 тенге/Гкал, где снижение составило 41,35%;

- для населения тариф без ОПУ снижен от 5682,01 тенге/Гкал до 3332,50 тенге/Гкал, где снижение составило 41,35%;

- для населения проживающих в ветхих, аварийных, барачного типа домах с 4495,9 тенге/Гкал до 2636,85 тенге/Гкал, где снижение составило 41,35%;

- для бюджетных организации с ОПУ с 39497,73 тенге/Гкал до 23166,63 тенге/Гкал, где снижение составило 41,35%;

- для бюджетных организации без ОПУ с 60488,04 тенге/Гкал до 35478,09 тенге/Гкал, где снижение составило 41,35%;

- для прочих потребителей с ОПУ 10314,34 тенге/Гкал до 6049,36 тенге/Гкал, где снижение составило 41,35%;

- для прочих потребителей без ОПУ 22546,42 тенге/Гкал до 13223,48тенге/Гкал, где снижение составило 41,35%.

Сниженные тарифы вводятся в действие с 1 января 2023 года и будут действовать до 31 декабря 2023 года.

Субъект вправе обжаловать решение департамента.



