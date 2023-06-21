Тарифы на питьевую воду завышали в Байзакском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Проект «Дорога бизнесу» реализует жамбылский Антикор в рамках выполнения поручений Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления превенции департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Даурена Омарова, в ходе реализации проекта «Дорога бизнесу» антикоррупционное ведомство, совместно с региональной палатой предпринимателей «Атамекен», проводит ежедневные встречи с бизнесменами.

«Выясняем, что именно и каким образом способствует нормальному функционированию предпринимательской деятельности, - пояснил спикер. - С начала реализации проекта проведено более 20-ти встреч, мы встретились со 185 предпринимателями. От них поступило более 20-ти обращений. Сейчас уже 17 из этих обращений удовлетворено. Восстановлены права 279 предпринимателей».

Так, в ходе мониторинга было установлено, что в Байзакском районе КГП «Байзак су» завысило тарифы на питьевую воду.

«В среднем стоимость тарифа за один кубометр воды для жителей этого района составляет 140,9 тенге. Тогда как КГП «Байзак су» ежегодно получает субсидии за оказание услуг по обеспечению питьевой водой. Общая сумма субсидий составила 81,8 млн тенге. И, несмотря на получение субсидий, предприятие установило завышенный тариф за использование воды», - рассказал Даурен Омаров.

По рекомендации Антикора монополист снизил тариф юридическим лицам на пять тенге, физическим лицам — на 3,09 тенге.

«Сейчас департаментом в рамках проекта «Дорога бизнесу» проводится антикоррупционный мониторинг в сфере государственных закупок. Подобные примеры помогают понять, где больше коррупционных рисков, где и как бизнес сталкивается с давлением и барьерами. Обобщив их, мы выходим на системные проблемы, затрагивающие не одного предпринимателя, а отдельные виды бизнеса, сферы деятельности. В последующем принимаем меры по комплексному устранению таких системных коррупционных рисков», - пояснил спикер.

Так, акиматы выносили на рассмотрение земельных комиссий вопросы продления сроков аренды земли. Но это требование не предусмотрено законом.

«По сути, указанная процедура также стала искусственным барьером для бизнеса. В данном случае сотрудники акиматов неправильно трактовали нормы действующего законодательства. Поэтому Агентство запросило в Комитете по управлению земельными ресурсами официальное разъяснение положений Земельного кодекса. Это разъяснение мы направили во все акиматы и полностью закрыли проблему», - сообщил Даурен Омаров.