Тарифы на мусор снизили в Рудном после вмешательства антимонопольного ведомства

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном поставщик снизил тарифы на услуги после исполнения уведомления Агенства по защите и развитию конкуренции РК по Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После получения обращения жителей города Рудный антимонопольным ведомством был проведен анализ рынка услуг по сбору, вывозу, сортировке и захоронению твердых бытовых отходов в Рудном.

«Установлены признаки нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции в действиях ТОО «Рудный- АЖАР-2006». Предприятие незаконно увеличило тарифы за услуги по вывозу твердых бытовых отходов для населения с 1 октября, что привело к ущемлению прав неопределенного круга потребителей. В связи с чем, в адрес товарищества департамент вынес уведомление о наличии в действиях субъекта признаков нарушения антимонопольного законодательства РК»,- сообщается в Instagram Агенства по защите и развитию конкуренции РК по Костанайской области.

В итоге, ТОО «Рудный-АЖАР-2006» снизилj тарифы с 1 декабря 2022 года: для физических лиц с 340 тенге до 245,2 тенге на одного человека в месяц, с 2510,77 тенге за 1 кубометр до 2146,13 тенге за 1 кубометр, для юридических лиц с 2241,76 тенге за 1 кубометр до 2029,16 тенге за 1 кубометр, с 2510,77 тенге за 1 кубометр до 2272,66 тенге за 1 кубометр.



