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    Тарифы на международные почтовые отправления увеличил национальный казахстанский оператор

    22 Июня 2023, 13:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем железнодорожного транзитного груза по компании «Казахстан темир жолы» увеличился на 14% в прошлом году. Об этом на брифинге сообщила член правления, управляющий директор фонда «Самрук-Казына» по экономике и финансам Назира Нурбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Показатели КТЖ по грузообороту в 2022 году составили 245 млн тонн километров, это выше факта 2021 года на 5%. В том числе по экспорту на 10,3%. Объем транзитного груза увеличился на 14%», - сказала Назира Нурбаева.

    Она также отметила, что суммарный пассажирооборот по авиакомпаниям Air Astana и Qazaq Air составил 7,9 млн пассажиров, это на 10% выше факта 2021 года. В основном рост произошел за счет пассажиропотока на международных направлениях.

    «Казпочта все еще находится на стадии восстановления после пандемии. Рынок Китая открылся только в этом году и наблюдается значительное снижение по объемам почтовых услуг около 9%. Важно отметить, что проведены работы по увеличению тарифов на международные отправления, международные посылки и доходы от такого направления на 45% выше результатов 2021 года», - добавила Назира Нурбаева.

    Автор:

    Серик Сабеков

    КТЖ ФНБ «Самрук Казына» Логистика
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