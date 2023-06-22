Тарифы на международные почтовые отправления увеличил национальный казахстанский оператор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем железнодорожного транзитного груза по компании «Казахстан темир жолы» увеличился на 14% в прошлом году. Об этом на брифинге сообщила член правления, управляющий директор фонда «Самрук-Казына» по экономике и финансам Назира Нурбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Показатели КТЖ по грузообороту в 2022 году составили 245 млн тонн километров, это выше факта 2021 года на 5%. В том числе по экспорту на 10,3%. Объем транзитного груза увеличился на 14%», - сказала Назира Нурбаева.

Она также отметила, что суммарный пассажирооборот по авиакомпаниям Air Astana и Qazaq Air составил 7,9 млн пассажиров, это на 10% выше факта 2021 года. В основном рост произошел за счет пассажиропотока на международных направлениях.

«Казпочта все еще находится на стадии восстановления после пандемии. Рынок Китая открылся только в этом году и наблюдается значительное снижение по объемам почтовых услуг около 9%. Важно отметить, что проведены работы по увеличению тарифов на международные отправления, международные посылки и доходы от такого направления на 45% выше результатов 2021 года», - добавила Назира Нурбаева.