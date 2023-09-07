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    19:01, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Тарифы на медпомощь не соответствуют реальным затратам - Минздрав РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отрасль здравоохранения испытывает хроническое недофинансирование. Об этом заявил вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Причины дефицита средств очевидны: первое – это рост потребления медицинских услуг, о котором мы уже говорили вначале, но в большей части связан с медико-демографическими показателями. Второе – это растущая инфляция на медицинские товары, включая лекарства, медизделия, расходные материалы. И третье – мы пошли на повышение заработной платы медработников, которая превалирует в структуре тарифа на медицинскую помощь», - сказал Тимур Султангазиев.

    Вместе с тем он добавил, что финансирование системы здравоохранения страны увеличилось с 1,2 трлн тенге до 2,5 трлн тенге. Благодаря ОСМС вдвое выросли средние расходы на охрану здоровья одного жителя страны - с 56 тысяч тенге до 122 тысячи тенге.

    Вице-министр отметил, что в развитых странах, включая страны ОЭСР, текущие расходы на здравоохранение составляют примерно 10,2% от ВВП. Минимальный показатель среди стран ОЭСР в Польше - 6,6% от ВВП.

    «Для устойчивости систем здравоохранения ВОЗ рекомендует направлять в них от 5% до 8% от ВВП в странах с развивающейся экономикой, в развитых странах – не менее 9%. Эта проблема возникает из-за несоответствия тарифов реальным затратам на медицинскую помощь. Процентные ставки взносов и отчислений ОСМС значительно ниже, чем в некоторых странах, таких как Чехия (13,5%), Словакия (14%), Молдова (9%) и Литва (9%)», - резюмировал Тимур Султангазиев.
    Теги:
    ОСМС Минздрав РК Цены и тарифы Другие государственные органы Здравоохранение Финансы для mail.ru
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