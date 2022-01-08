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    Тарифы на комуслуги в Казахстане не будут повышать до 1 июля

    8 Января 2022, 20:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться в Казахстане до 1 июля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу центральных коммуникаций при Президенте РК.

    «Во исполнение поручения Главы государства вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение. Данный мораторий действует до 1 июля 2022 года», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СЦК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Цены и тарифы
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