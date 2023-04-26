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    Тарифы на комуслуги повысят летом в Казахстане

    26 Апреля 2023, 13:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с июля подорожают тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Летом планируется повышение тарифов на 10-30 процентов. В каждом регионе ожидается разное повышение», - сказал Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Министр пояснил, что причиной повышения тарифов является износ сетей, к примеру, на сегодня изношено 80-85% тепловых сетей, а также необходимость повышения зарплаты работников этой сферы.

    «Нужно поднимать заработную плату сотрудникам ЖКХ, это несколько сотен тысяч человек. К сожалению, из-за низкой зарплаты люди уходят из сферы», - пояснил Алибек Куантыров.

    Министр также объяснил разницу тарифов по регионам.

    «К примеру, в Экибастузе монополист запросил повышение тарифов на 108%. Мы на это пойти не можем. Соответственно, мы это несколько раз (размер тарифов) снижаем и обсуждаем. Потому что тарифы должны быть комфортными для населения», - отметил Алибек Куантыров.

    По его словам, вопросы тарифообразования рассматриваются Комитетом по регулированию естественных монополий Миннацэкономики с учетом социального самочувствия населения.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК ЖКХ Цены и тарифы Миннацэкономики
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