Тарифы на коммунальные услуги снижены в 12 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тарифы на комуслуги снижены в 12 регионах страны на общую сумму 9,66 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

В августе этого года ведомство сообщало о снижении тарифов на коммунальные услуги в ряде регионов страны по результатам рассмотрения отчетов субъектов естественных монополий об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы за 2020-2021 годы на общую сумму 9,05 млрд тенге.

На сегодня в рамках проведения анализа отчетов субъектов естественных монополий за 2021 год, дополнительно были снижены тарифы на общую сумму 609 млн тенге в 12 регионах, а именно в Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской и Кызылординской областях.

Тарифы снижены в сферах услуг водоснабжения – 162 млн тенге, теплоснабжения – 379 млн тенге, водоотведения – 22 млн тенге, передачи электрической энергии – 37 млн тенге, транспортировки товарного газа – 9 млн тенге.

Общая сумма утвержденных ВКТ составляет 9,66 млрд тенге (с учетом ранее озвученных сумм).



