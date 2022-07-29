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    • Тарифы на электроэнергию повысят в Алматы

    29 Июля 2022 13:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пилотный проект по отмене дифференциации тарифов на электроэнергию завершится в Алматы в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель директора департамента топливно-энергетического комплекса Агентства по защите и развитию конкуренции Куат Асамбеков отметил, что в рамках пилотного проекта для жителей Алматы стоимость ежемесячной оплаты в квитанциях за электроэнергию увеличится в среднем на 300 тенге для однокомнатной или двухкомнатной квартиры, в зависимости от объема потребляемой энергии. Для социально нуждающихся слоев населения тариф не изменится – разницу им будет субсидировать государство за счет адресной жилой помощи.

    Спикер пояснил, что тарифы для бытовых потребителей дифференцируются в сторону снижения за счет искусственного увеличения для юридических и бюджетных потребителей.

    «Сокращение дифференцирования тарифов между потребителями составит примерно 10%. То есть, для категории бытовые потребители будет увеличение на 10%. Но здесь вопрос не в увеличении. Средний тариф не вырастет. Здесь вопрос идет о сокращении разницы. В конечном итоге все должны платить одинаковые тарифы», - сказал Куат Асамбеков.

    Он отметил, что в рамках первого этапа разница между тарифами физических и юридических лиц сократится на 30%.

    Проект по отмене дифференциации завершится в Алматы в 2023 году. В пилотном режиме проект стартовал в 2021 году в трех регионах – Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В остальных регионах Казахстана начнется с 2023 года.

    И.о. председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов озвучил преимущества отмены дифференциации тарифов на электроэнергию.

    Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин озвучил предложения о том, как выровнять тариф на электроэнергию.

    В июне сообщалось , что электроэнергия подорожает для костанайцев в среднем на 200 тенге.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Цены и тарифы #Общество
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