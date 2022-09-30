Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Тарифы будут пересмотрены в сторону повышения в службе родовспоможения - глава Минздрава

    30 Сентября 2022, 18:21

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область министр здравоохранения Ажар Гиният совместно с акимом Нурлыбеком Налибаевым посетила областной перинатальный центр, рассчитанный на 200 коек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

    Перинатальный центр представляет организацию III-го уровня, оказывающую медицинскую помощь женщинам с тяжелыми патологиями, преждевременными родами беременным роженицам, родильницам и новорожденным всей области.

    Здесь в год в среднем появляется на свет 11 тыс. малышей.

    На базе центра функционируют клиническая, биохимическая, бактериологическая, ИФА-лаборатории, УЗИ-кабинеты, рентген-кабинет, кабинеты аудиометрии, психолога, генетика, офтальмолога и другие.

    В нем расположен дневной стационар, КДО, медико-генетический центр, который предоставляет услуги по генетике, биохимические скрининги беременных, неонатальные скрининги новорожденных всей области.

    Кроме беременных женщин, нуждающихся в специализированной акушерской и неонатальной помощи, медики выхаживают недоношенных новорожденных малышей с массой тела 500 граммов и выше.

    Коллектив перинатального центра насчитывает 612 сотрудников, из них 102 врача.

    Министр при встрече с врачами ОПЦ обсудила проблемы родовспоможения, обращая внимание на недостаточную организацию медицинской помощи беременным и послеродовым женщинам, необходимость повышения квалификации врачей.

    А.Гиният подчеркнула роль ранней диагностики беременных с патологиями, важность объективной оценки состоянии пациентов и правильно выбранной акушерской тактики.

    Министр осмотрела условия оказания медпомощи в отделениях реанимации новорожденных, родильном отделении и реанимации для рожениц.

    «Ваш перинатальный центр должен координировать не только свою работу, поступивших беременных, но и контролировать ситуацию по периметру всех сельских районов. Второе, что касается тарифов, то, в первую очередь, они будут пересмотрены в сторону повышения в службе родовспоможения. Ваше предложение о послеродовй реабилитации и разработки отдельных стандартов в этом направлении тоже заслуживает внимания», - отметила глава ведомства в ходе общения с руководством медицинской организации.

    Фото : gov.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Кызылординская область Минздрав РК Цены и тарифы Ажар Гиният
    Новости по теме
    Новости по теме
    30 случаев клещевого энцефалита выявлено в Казахстане
    У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
    Что делать при задымленности – рекомендации Минздрава
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC